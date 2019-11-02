شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرد على «أحمد عفيفي» بخصوص عبدالله السعيد والشرط الجزائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، على فيديوهات أحمد عفيفي، المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز.

وكان عفيفي قد نشر على حسابه الشخصي ثاني مقطع فيديو له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتساءل فيها عن الشرط الجزائي الخاص بعبدالله السعيد، وكذلك عن موقفه من جماهير الزمالك التي رحبت به ترحيب الفاتحين على حد قوله، وهل سيقوم بالإسهام في بناء استاد الزمالك أم لا؟.

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وقال المستشار تركي آل الشيخ في رده على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي لكن أنت مصر على الصراحة فخذ صراحة... أولاً: بالنسبة لموضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله... ثانياً: علاقتي بالنادي الذى أحبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع لتقديري».

وتابع: «ثالثاً: مهو أكيد حب الجمهور في الاستقبال لأسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة أبوطيب... وأهم سبب إني أهلاوي... رابعاً: الرهان على حاجة مش موجودة أساسا مش في محله... خامساً: واحد ورجع لبيته وأهله زعلان ليه؟... سادساً: وده المهم، اسأل عنه خالد بيبو يجاوبك».

وكان أحمد عفيفي وجه عدة رسائل لتركي آل الشيخ، عبر مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، قال خلالها: «هل الأولوية في الدعم أو في إنشاء ملعب هتروح للناس اللي وعدتهم بعد ما استقبلوك استقبال الفاتحين وقفوا جنبك ووقفوا وراك في كل المشكلات مع الطرف الآخر.. وهل أنت متوقع تمشي في هذا المسار هتوصل لنتيجة مختلفة.. وأنا تقديري الشخصي مفيش حاجة هتتغير، والناس بتقول على الفيس رجعوا الراجل ومتخلهوش يعمل حاجة هناك خلوه يعمل حاجة هنا». وتابع: «الناس دي وقفت جنبك وف ضهرك نتيجة المسار الذي سلكته في الأهلي، واللي انت حاليا هتسلكه مرة أخرى ودي وجهة نظرك، هل لو في مجال للأولوية للناس اللي أخدوا وعد بالملعب، وأعتقد محتاجين إجابة وليه الناس دي يتقال لها اللي يلعب معانا يستحمل ويتعور».