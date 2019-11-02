شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لـ«عفيفي»: «أنا مش جمعية خيرية.. ولن أدعم سوى الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، على أحمد عفيفي، المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز.

كان «عفيفي» قد نشر على حسابه الشخصي مقطع فيديو انتقد من خلاله استخدام تركي آل الشيخ لمقولة «اللي هيلعب معانا يستحمل ويتعور».

وكتب «تركي» معلقا على الفيديو قائلا: «في البداية أحب أشكرك على صراحتك بس برضه عاوز منك تستحمل صراحتي وأنا أخوك وانت عارف يا أحمد معزتك عندي (ومادام نزلت الموضوع في صفحتك على الملأ هرد زيك على الملأ).

وتابع: «أولاً هل حد قال ليك من البداية أو ميعرفش إني بشجع في مصر الأهلي؟!، ثانياً: هل أنا لما زرت غير الأهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصية نكره ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي؟!».

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وواصل رده على عفيفي قائلا: «تالث حاجة: هل قدمت شيئا أو لم أقدم ؟! رابع حاجة: إنى مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض على أقدم أو لا أقدم».

وأضاف: «خامس حاجة: أنا قررت وبوضوح أني لن أدعم بعد اليوم إلا الفريق اللى بشجعه».

واختتم: «سادس حاجة: وملهاش علاقة بالموضوع .. هزور الخطيب قريباً أطمن عليه لو حابب تزعل زيادة وستفضل أخ وعزيز يا كابتن... واللي يلعب... كمل براحتك».

كان أحمد عفيفي وجه عدة رسالة لتركي آل الشيخ، عبر مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، قال خلالها: «هل الأولوية في الدعم أو في إنشاء ملعب هتروح للناس اللي وعدتهم بعد ما استقبلوك استقبال الفاتحين وقفوا بجنبك ووقفوا وراك في كل المشكلات مع الطرف الآخر.. وهل أنت متوقع تمشي في هذا المسار هتوصل لنتيجة مختلفة.. وأنا تقديري الشخصي مفيش حاجة هتتغير، والناس بتقول على الفيس رجعوا الراجل ومتخلهوش يعمل حاجة هناك خلوه يعمل حاجة هنا». وتابع: «الناس دي وقفت جنبك وفي ظهرك نتيجة المسار الذي سلكته في الأهلي، واللي أنت حاليا هتسلكه مرة أخرى ودي وجهة نظرك، هل لو في مجال للأولوية للناس اللي أخدوا وعد بالملعب، وأعتقد محتاجين إجابة وليه الناس دي يتقلها اللي يلعب معانا يستحمل ويتعور».