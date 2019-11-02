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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الرائد السعودي: نقاط الوحدة لها طعم خاص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
بارك فهد المطوع رئيس نادي الرائد السعودي لجماهيرهم الفوز الذي حققه الفريق على الوحدة بنتيجة 3-2 في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .
واضاف ان المباراة كانت مثيرة جدا وانهم سيطروا على الشوط الاول بالكامل لكن في الشوط الثاني كانت هناك تراخي من اللاعبين وكان الوحدة افضل لبعض الوقت حتى اجرى المدرب تغييرات ادت الى تحقيقهم النقاط الثلاث والتي بالنسبة له كان لها طعم خاص .
واشار المطوع الى انهم تعاهدوا مع اللاعبين بالحصول على النقاط الـ9 في المباريات القادمة وانهم حصلوا على 6 بالفوز على ضمك والوحدة وباقي نقاط التعاون في الجولة القادمة .
وتمنى رئيس الرائد في الختام من جماهير الفريقين الحضور بقوة لحضور ديربي بريدة في الجولة المقبلة والاستمتاع بالمباراة .
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