شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الاسيوي يثني على ما قدمه محمد حيدر في كأس الاتحاد الاسيوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 نشرت صفحة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر نجم نادي ​العهد​ اللبناني ​محمد حيدر​ وهو يصنع هدفاً في بطولة ​كاس الاتحاد الاسيوي.

وقال الاتحاد الاسيوي ان حيدر صاحب الرقم 10 نجح في صناعة 13 فرصة خطيرة في 7 مباريات خاضها في الموسم الحالي من كاس الاتحاد الاسيوي قبل الوصول الى المباراة النهائية التي ستلعب نهار الاثنين في 4 تشرين الثاني 2019 امام 25 ابريل الكوري الشمالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

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