يوكوهاما ينتصر على ساجان توسو ويصعد للمرتبة الثانية في الدوري الياباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

صعد فريق يوكوهاما إف مارينوس إلى المركز الثاني في الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه ساجان توسو 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة.



وفي مباريات اخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب كونسادول سابورو على ناجويا جرامبوس 3 / صفر وفيسيل كوبي على فيجالتا سينداي 2 / صفر وجوبيلو ايواتا على مضيفه شيميزو إس بالس 2 / 1 .

ورفع يوكوهاما لإف مارينوس رصيده إلى 58 نقطة لينتزع المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر كاشيما أنتلرز، ونقطتين أمام إف.سي طوكيو، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد ساجان توسو عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم يوكوهاما إف مارينوس بهدفين في الشوط الأول سجلهما كايتا إيندو وإريك ناسيمنتو دي ليما في الدقيقتين 17 و22 ثم جاء هدف ساجان توسو في الشوط الثاني وسجلها ريكي هراكاوا في الدقيقة 68 . أما كونسادول سابورو، فقد حسم مباراته أمام ناجويا جرابموس بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كازوكي فوكاي وموساشي سوزوكي ولوكاس فيرنانديز في الدقائق 35 و71 و86 ، وقد شهدت المباراة طرد يوتاكا يوشيدا من صفوف جرامبوس في الدقيقة 69 .

Advertisements

ورفع كونسادول سابورو رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد ناجويا جرامبوس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

كذلك تغلب فيسيل كوبي على فيجالتا سينداي بهدفين نظيفين سجلهما كيجيرو أوجاوا في الدقيقتين 16 و69 .

ورفع فيسيل كوبي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد فيجالتا سينداي عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفاز جوبيلو ايواتا على شيميزو إس بالس 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 25نقطة في المركز الثامن عشر الأخير ويتجمد رصيد شيميزو عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل كوتارو فوجيكاوا وإديلتون هدفي جوبيلو ايواتا في الدقيقتين 39 و86 بينما جاء هدف شيميزو في الدقيقة 50 وسجله كنتارو أوي لاعب ايواتا بالخطأ في مرمى فريقه.