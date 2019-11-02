بوماس أونام يفلت من الهزيمة أمام بويبلا في الدوري المكسيكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

أفلت بوماس أونام من الهزيمة أمام بويبلا وتعادل معه 1 / 1 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشر من الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أتلتيكو سان لويس على أطلس جوادالاخارا 2 / 1 .



ورفع بوماس أونام رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع،كما رفع بويبلا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر قبل الأخير.

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وكادت المباراة أن تنتهي بفوز بويبلا بهدف سجله خورخي أليخاندرو زاراتي في الدقيقة 60 ،لكن بوماس أونام واصل محاولاته حتى خطف هدف التعادل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، وسجله خوان إيتوربي.

وحقق أتلتيكو سان لويس انتصارا صعبا وتغلب على أطلس جوادالاخارا 2 / 1 ، ليرفع الأول رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد أطلس جوادالاخارا عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم أطلس جوادالاخارا بهدف سجله ماوريسيو كويرو في الدقيقة 16 ثم حسم أتلتيكو المباراة لصالحه بهدفين سجلهما خوان كاسترو ونيكولاس ايبانية في الدقيقتين 61 و90 .