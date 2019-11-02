شكرا لقرائتكم شيلونجو يخطر الإسماعيلى بموعد عودته للقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر النامبيى شيلونجو مهاجم النادى الاسماعيلى، إدارة ناديه بموعد عودته للقاهرة بعد نهاية المهمة الدولية مع منتخب بلاده حيث حدد أحد يومى 18 أو 19 نوفمبر الجارى موعداً للعودة على حسب ظروف الطيران .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية والمقرر لها 26 نوفمبر بالامارات.

يعد الناميبى "بنسون شيلونجو" مهاجم الإسماعيلى سابع لاعب أجنبى يسجل للدراويش خلال منافسات البطولات العربية.

وقاد شيلونجو الدراويش للانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وجاء شيلونجو فى قائمة اللاعبين الأجانب الذين سجلوا للدراويش خلال منافسات البطولات العربية بعد كل من النجم المالى عبدالرحمن تراورى والنيجيرى سولومون أجيبى والتونسى محمد السليتى والعراقى مصطفى كريم والغانى جون أنطوى فضلا عن الكاميرونى كريستوفر ميندوجا.

الهدفان سجلهما الناميبى المتألق بنسون شيلونجو ليصبح الفريق على أعتاب الــ100 هدف خلال مشاركاته بالبطولات العربية ، بعدما سجل 98 هدفا حتى الآن.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.