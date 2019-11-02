شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر تعديل عقد عبد الله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، انضمام عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق إلى الثنائى طارق حامد ومحمد عبد الغنى لاعبى الفريق الأبيض، فى قائمة اللاعبين المقرر تعديل عقودهم خلال فترة التوقف الحالية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد عقد جلسة مع طارق حامد للاتفاق حول تعديل عقده على أن يتم التوقيع الرسمى على العقود الجديدة خلال الفترة الحالية فيما اتفق أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى مع محمد عبد الغنى مدافع الفريق حول رفع قيمة عقده لـ4 ملايين جنيه سنوياً على أن يوقع العقود الجديدة خلال الفترة الجارية أيضاً.

فيما سيعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع عبد الله جمعة، للاتفاق حول القيمة المالية الجديدة لعقده والتوقيع مع الثنائى طارق حامد وعبد الغنى على العقود الجديدة تقديراً لما يقدمه الثلاثى مع الفريق.