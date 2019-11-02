شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر تعديل عقد عبد الله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما سيعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع عبد الله جمعة، للاتفاق حول القيمة المالية الجديدة لعقده والتوقيع مع الثنائى طارق حامد وعبد الغنى على العقود الجديدة تقديراً لما يقدمه الثلاثى مع الفريق.
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