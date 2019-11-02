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موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبريا وديًا...

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جدة - عمرو شويل حدد مسئولو منتخب مصر، السادسة مساء موعد للمباراة الودية التى يخوضها الفراعنة أمام منتخب ليبريا يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن التحضيرات لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

 

كان محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أعلن عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره الليبيري لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 7 نوفمبر المقبل.

 

وقال مدير المنتخب  أن مباراة ليبيريا ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية ، مشيرا إلى أن منتخب ليبيريا هو المتاح في هذه الفترة الحالية لمواجهة منتخب مصر خارج الأجندة الدولية بينما جميع المنتخبات الأخرى منشغلة بالتجهيز لخوض مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا.

 

وسبق للمنتخب الوطني  مواجهة نظيره الليبيري 4 مرات جميعها في تصفيات كأس العالم حيث كان الفوز من نصيب المنتخب المصري مرتين بنتيجة 2 /0 في تصفيات كأس العالم 1990وفوز بنتيجة 5 /0 في تصفيات كأس العالم 1998 وخسر منتخبنا مرتين بنفس النتيجة 1/0.

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