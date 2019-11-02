شكرا لقرائتكم موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبريا وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسبق للمنتخب الوطني مواجهة نظيره الليبيري 4 مرات جميعها في تصفيات كأس العالم حيث كان الفوز من نصيب المنتخب المصري مرتين بنتيجة 2 /0 في تصفيات كأس العالم 1990وفوز بنتيجة 5 /0 في تصفيات كأس العالم 1998 وخسر منتخبنا مرتين بنفس النتيجة 1/0.
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