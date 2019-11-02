لاعب لاريسا اليوناني يكشف علاقة عمرو وردة بشرب الخمر

الموجز

كشف نيكوس كارانيكاس لاعب فريق لاريسا اليوناني، حقيقة شرب زميله في الفريق ونجم منتخب مصر عمرو وردة للخمر.

وقال كارانيكاس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية يونانية، إن عمرو وردة لاعب رائع ويمتلك مهارات وقدرات فنية عالية.

وأكد كارانيكاس أن وردة ليس لاعباً سيئاً كما تصوره وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لا يتناول الخمر فهو لاعب مسلم ولا يسمح له بذلك.

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ووقعت مشادة كلامية بين وردة وجماهير باناثينايكوس، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري اليوناني.

ونجح وردة في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على باناثينايكوس بنتيجة هدفين لهدف، بعدما تمكن من صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة 57.

وأشار كارانيكاس إلى أن وردة تعرض لهتافات عدائية، موضحاً أن السبب هو أن الفرعون المصري معاراً من باوك، والذي يعد الخصم اللدود لفريق باناثينايكوس.

ووجه زميل عمرو وردة بالفريق رسالة له نصحه فيها بالتركيز فقط داخل أرض الملعب، وعدم الاستجابة لإستفزازات الجماهير.