«شعرت بضيق تنفس».. مدافع ريال مدريد يكشف لحظات الذعر التي عاشها قبل مواجهته محمد صلاح بنهائي الأبطال

الموجز - شريف الجنيدي

كشف النجم البرازيلي مارسيلو وظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، عن القلق والذعر الذي عانى منه، قبل مواجهته لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بنهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وقال مارسيلو، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه وخلال وجوده بغرفة خلع الملابس قبل دقائق من بدء مباراة ليفربول، شعر "بضيق في التنفس" وكأن شيئاً عالقاً في صدره، مشيراً إلى أنه الحفاظ على تركيزه وتجاهل التوتر نتيجة القلق.

وأكد أنه لا يتحدث هنا عن توتر الأعصاب لأنه أمر طبيعي في كرة القدم، مشيراً إلى أنه كان شعوراً مختلفاً لا يمكن وصفه.

وأشار مارسيلو إلى تعليق أحد لاعبي ريال مدريد السابقين خلال حديث تليفزيوني قبل أيام من المباراة، حيث سئل عن رأيه في نهائي دوري الأبطال، ليقول إن على مارسيلو أن "يشتري ملصقاً للفرعون المصري محمد صلاح ويعلقه على الحائط ويدعو ويدعو ألا يحطمه في النهائي".

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وأضاف: "في ليلة المباراة، لم أستطع تناول الطعام أو النوم، كنت أفكر في مواجهتي لمحمد صلاح"، مشيراً إلى أنه كان قد تخلص من عادة عض الأظافر قبل سنوات، إلا أنه استيقظ صباح يوم المباراة وجلس يعض أظافره.

وتابع مارسيلو: "كنت أعرف أنه بمجرد وصولي إلى الملعب سأكون بخير، لكن عندما دخلت إلى الملعب كنت لا أزال أواجه صعوبة في التنفس"، قبل أن يختتم "إذا كان يجب عليّ أن أموت هنا الليلة سأموت".

يشار إلى أن ريال مدريد حقق دوري أبطال أوروبا 2018 على حساب ليفربول، بعدما انتهت المباراة بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت المباراة إصابة محمد صلاح بعد سقوطه على الأرض بقوة في كرة مشتركة مع مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، وهي الإصابة التي أجبرته على مغادرة ملعب المباراة بعد دقائق من إنطلاقها.