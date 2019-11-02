شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة ينضم لطارق حامد وعبد الغنى فى جلسة تعديل العقود بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك، انضمام عبد الله جمعة الظهيرالأيسرللفريق إلى الثنائى طارق حامد ومحمد عبد الغنى لاعبى الفريق الأبيض، فى قائمة اللاعبين المقررتعديل عقودهم خلال فترة التوقف الحالية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد عقد جلسة مع طارق حامد للاتفاق حول تعديل عقده على أن يتم التوقيع الرسمى على العقود الجديدة خلال الفترة الحالية، فيما اتفق أميرمرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى مع محمد عبد الغنى مدافع الفريق حول رفع قيمة عقده لـ4 مليون جنيه سنوياً على أن يوقع العقود الجديدة خلال الفترة الجارية أيضاً.

فيما سيعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع عبد الله جمعة، للاتفاق حول القيمة المالية الجديدة لعقده، والتوقيع مع الثنائى طارق حامد وعبد الغنى على العقود الجديدة تقديراً لما يقدمه الثلاثى مع الفريق.