شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير لـ سوبر كورة: جروس خد بطولات مع الزمالك عشان اشتغل بدماغه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد سمير فرج هو لاعب من اللاعبين الذين ارتدوا قمصان فرسان الكرة المصرية الثلاثة، حيث بدأ مع الأهلى ثم رحل إلى الإسماعيلى، الذى شهد تألقه اللافت للأنظار، وهو ما جعل نادى الزمالك يتعاقد معه، لكنه لم يظهر بقوة مثلما كان فى الدراويش.

تواصل موقع "سوبر كورة" مع أحمد سمير فرج نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق لمعرفة رأيه فى بعض الملفات التى شغلت الوسط الكروى فى الفترة والأخيرة، وعلى رأسها مستوى فاير مع الأهلى وميتشو مع الزمالك.

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