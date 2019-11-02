شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يخطر الاسماعيلى بموعد العودة للقاهرة بعد نهاية مهمته الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرالنامبيى شيلونجومهاجم النادى الاسماعيلى، إدارة ناديه بموعد عودته للقاهرة بعد نهاية المهمة الدولية مع منتخب بلاده حيث حدد يومى 18 أو 19 نوفمبر الجارى موعداً للعودة على حسب ظروف الطيران .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الجزيرة الاماراتى فى ذهاب دور الـ 16 بالبطولة العربية والمقرر لها 26 نوفمبرالجاري بالامارات.

يعد الناميبى "بنسون شيلونجو" مهاجم الإسماعيلى سابع لاعب أجنبى يسجل للدراويش خلال منافسات البطولات العربية.

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وقاد شيلونجو الدراويش للانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء شيلونجو فى قائمة اللاعبين الأجانب الذين سجلوا للدراويش خلال منافسات البطولات العربية بعد كل من النجم المالى عبدالرحمن تراورى والنيجيرى سولومون أجيبى والتونسى محمد السليتى والعراقى مصطفى كريم والغانى جون أنطوى فضلا عن الكاميرونى كريستوفر ميندوجا.

والمعروف إن فوز الدراويش علي الجزيرة بهدفين جاء بأقدام الناميبى المتألق بنسون شيلونجو ليصبح الفريق على أعتاب الــ100 هدف خلال مشاركاته بالبطولات العربية، بعدما سجل 98 هدفا حتى الآن.

وقرراتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصرخلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.