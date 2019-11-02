رغم اعتذاره.. إيمري يستبعد تشاكا من قائمة أرسنال لمباراة وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

استبعد الإسباني يوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، جرانيت تشاكا لاعب الجانرز من قائمة الفريق لمواجهة فريق وولفرهامبتون بالبريميرليج.

ويلتقي أرسنال بنظره وولفرهامبتون اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي استمرار استبعاد تشاكا بعد التصرف المسئ تجاه جماهير فريقه في مباراة كريستال بالاس والتي انتهت بنتيجة (2-2) في الجولة الماضية.

وشهدت مباراة أرسنال وكريستال بالاس، إطلاق جماهير الجانرز لصافرات استهجان تجاه اللاعب السويسري عند استبداله في الشوط الثاني، ورد عليها اللاعب بوضع يده على أذنه وتوجيه بعض الشتائم، قبل أن يدخل إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

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وكان تشاكا قد تم استبعاده من المباراة الماضية التي خسرها أرسنال من ليفربول (4-5 بركلات الترجيح) في كأس "كاراباو" بعد التعادل في الوقت الأصلي 5-5.

وقدم تشاكا اعتذاراً للجماهير بعد الواقعة التي حدثت مع الجماهير قائلاً: "سمحت لنفسي بالرد والتفاعل بطريقة لا تحترم المشجعين الذين يدعمون النادي والفريق ويدعمونني بشكل إيجابي، هذه ليست نيتي وأنا آسف".

ولكن اعتذار تشاكا لم يكن كافياً لكي يعود لقائمة أرسنال لمباراة وولفرهامبتون، حيث صرح إيمري قائلاً عن استبعاد اللاعب السويسري: "لقد اعتذر، لقد تقدم باعتذاره للجماهير وللجميع والآن التركيز على مباراة الغد".

وأضاف: "ليس في ذهني أنه سيلعب غدا، لأنني أعتقد الآن أننا فقط بحاجة أيضا إلى التركيز بنسبة مئة في المئة على المباراة".

واختتم المدير الفني لأرسنال: "الآن سنذهب للتدريب، لكنه ليس من ضمن حساباتي".