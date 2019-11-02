مصدر: صلاح غاب عن المران الختامي لليفربول استعدادًا لأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

غاب محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي عن مران الفريق الختامي يوم الجمعة قبل لقاء أستون فيلا في الدوري الانجليزي، وذلك متأثرًا بآلام الكاحل التي يعاني منها.

وعلم الخليج 365 أن محمد صلاح لم يتمكن من المشاركة في تدريبات الجمعة بالرغم من أن يورجن كلوب أدلى تصريحات عن هذا الأمر في وقت سابق.

وقال كلوب في تصريحات يوم الجمعة عن محمد صلاح: "يجب أن يكون بخير، لقد اكتفى ببعض التدريبات الفردية خلال الأيام الماضية لكنه سيكون في المران اليوم."

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واكتفى محمد صلاح طوال الأسبوع الماضي ومنذ مواجهة توتنهام في الجولة الماضية بأداء بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، ولم يشارك في أي مران جماعي.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تشهد غياب صلاح عن التدريبات الجماعية لليفربول حيث تكرر نفس الأمر الأسبوع الماضي قبل لقاء ليفربول أمام توتنهام، وبالرغم من ذلك شارك بشكل أساسي.

وبدأت إصابة صلاح في الكاحل بعد التدخل الذي تعرض له خلال مباراة ليستر سيتي في الدوري الانجليزي، وغاب بعدها عن لقاء مانشستر يونايتد، ثم شارك أمام توتنهام، وخرج قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.