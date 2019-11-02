للمرة الرابعة.. نور الشربيني تتوج ببطولة العالم لسيدات الإسكواش

توجت البطلة نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الإسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.



وفازت الشربيني على مواطنتها رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 9-11, 11-5, 11-6.

وتعتبر نور الشربيني حامل لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الأصلبة في الركبة.



كانت الشربيني قد توجت ببطولة العالم لسيدات الإسكواش أعوام 2016,2017 ثم 2019 في الموسم الماضي والموسم الجاري.