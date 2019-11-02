رياضة | عاجل.. إصابة نجم برشلونة وخروجه من حسابات فالفيردي أمام ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجم برشلونة وخروجه من حسابات فالفيردي أمام ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة ضربة قوية قبل ساعات من انطلاق مباراة البارسا ضد فريقه ليفانتي والمقررة إقامتها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الليجا.

إصابة نجم برشلونة وخروجه من حسابات فالفيردي أمام ليفانتي

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإنه من الممكن أن يلعب جونيور فيربو بدلاً من ألبا الذي عانى من انرعاجات في المباراة الماضية.

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موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم بالدوري الإسباني

وستقام برشلونة ضد ليفانتي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

ويدخل برشلونة ضد ليفانتي وهو على قمة جدول ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 21 نقطة، فيما يحل ليفانتي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة .