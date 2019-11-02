رياضة | توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث اليوم.. مشاهدة مباراة Manchester United اليوم في الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث اليوم.. مشاهدة مباراة Manchester United اليوم في الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون ملعب فيتاليتي حاضرا لاستقبال واحدة من المباريات القوية في بداية الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي تجمع مانشستر يونايتد بنظيره بورنموث .

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب فيتاليتى مباراة قوية بين مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعه ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعه ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش، على قناة beIN Sport HD 2.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام بورنموث

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حراسة المرمى : دافيد دى خيا

خط الدفاع : أشلي يونج،هاري ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا

خط الوسط : ماكتومناي، فريد، مارسيال، دانييال جيمس، بيريرا

خط الهجوم : ماركوس راشفورد

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث بالدورى الانجليزي:

يتنافس مانشستر يونايتد وبورنموث، خلال اللقاء على تحقيق الفوز بسبب تجقيقهم لنفس عدد النقاط 13 نقطة ولكن يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بينما بورنموث المركز التاسع.