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رياضة | زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد بيتيس

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستقر على تشكيل ضد بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من "الليجا".

ويتطلع الفريق الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الضغط على المتصدر .

ويسعى رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لحصد النقاط الثلاث وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة إيجابية قبل المباراة المقبلة أمام جالطة سراي التركي في الجولة الرابعة من .

واستقر زيدان على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ريال بيتيس، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

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حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - رودريجو

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