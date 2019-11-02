رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة مواجخة قوية مساء اليوم السبت عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة تصدره لجدول المسابقة، في ظل ملاحقة غريمه ريال مدريد.

واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل المتوقع لمواجهة ليفانتي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-

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حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - لينجليت - بيكيه - جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز