رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم في السبت الكروي.. 5 مواجهات نارية في البريميرليج.. وقمة إيطالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم في السبت الكروي.. 5 مواجهات نارية في البريميرليج.. وقمة إيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم، عندما تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم السبت الموافق 2 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ11"

بورنموث x مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

شيفيلد يونايتد x بيرنلي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

برايتون x نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

أستون فيلا x ليفربول، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

وست هام يونايتد x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 10.

مانشستر سيتي x ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 11.

أرسنال x وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

واتفورد x تشيلسي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءًا بتوقيت تونس، و5:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الـ12”

ليفانتي x برشلونة، قام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

إشبيلية x أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءًا بتوقيت تونس، و5:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال مدريد x ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءًا بتوقيت تونس، و8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الـ11”

روما x نابولي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:00 مساءًا بتوقيت تونس، و2:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

بولونيا x إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءًا بتوقيت تونس، و5:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

تورينو x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءًا بتوقيت تونس، و7:45 مساءًا بتوقيت جرينتش وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة العاشرة”

بروسيا دورتموند x فولفسبورج، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:30 مساءًا بتوقيت تونس، و2:30 مساءًا بتوقيت جرينتش وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

بايرن ميونيخ x فولفسبورج، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:30 مساءًا بتوقيت تونس، و2:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

لايبزيج x ماينز، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:30 مساءًا بتوقيت تونس، و2:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

فيردر بريمن x فرايبورج، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:30 مساءًا بتوقيت تونس، و2:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

باير ليفركوزن x مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:30 مساءًا بتوقيت تونس، و2:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الـ12”

مارسيليا x ليل، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:30 مساءًا بتوقيت تونس، و4:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

تولوز x ليون، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الجولة التاسعة"

العدالة x الحزم، تقام المباراة في تمام 4:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:40 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:40 مساءًا بتوقيت تونس، و2:40 مساءًا بتوقيت جرينتش.

التعاون x الشباب، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

النصر x أبها، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:50 مساءًا بتوقيت تونس، و4:50 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري “الجولة التاسعة”

الدحيل x السد، تقام المباراة في تمام 6:25 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:25 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:25 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:25مساءًا بتوقيت تونس، و4:25 مساءًا بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السادسة"

رجاء بني ملال x الفتح الرباطي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:00 مساءًا بتوقيت تونس، و2:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب دور الـ16"

الرجاء البيضاوي x الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.