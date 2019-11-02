رياضة | محمد صلاح على الدكة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح على الدكة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت على نظيره أستون فيلا في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتطلع رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لمواصلة مشوارهم المميز في البطولة والابتعاد أكثر في صدارة الترتيب.

ويأمل الريدز في استغلال معنوياتهم العالية بعد الفوز على أرسنال في كأس الرابط بركلات الترجيح لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة السلسلة المتميزة في البريميرليج هذا الموسم بعدما تلقي أي خسارة.

وتحوم بعض الشكوك حول مشاركة المصري محمد صلاح في المشاركة أمام أستون فيلا بعدما اشتكى من الإصابة في الكاحل قبل نهاية مباراة توتنهام بدقائق قليلة.

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تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا