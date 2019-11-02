رياضة | عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على فيديو نشره أحمد عفيفي المتحدث السابق لنادي بيراميدز والذي يطالب فيه بدفع الشرط الجزائي الخاص بعبد الله السعيد لاعب الفريق عندما وقع إلى الزمالك وهو في الأهلي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي".

وأضاف آل الشيخ :"لكن أنت مصر على الصراحة خذ صراحة.. أولاً - بالنسبة لموضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله".

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وتابع: "ثانياً علاقتي بالنادي إلى أحبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع لتقديري.. ثالثًا مهو أكيد حب الجمهور في الاستقبال للأسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة ابوطيب واهم سبب اني اهلاوي".

وواصل آل الشيخ :"رابعاً - الرهان على حاجة مش موجودة اساسا مش في محله.. خامساً - واحد ورجع ل بيته وأهله زعلان ليه؟.. سادساً وده المهم ... اسأل عنه خالد بيبو يجاوبك".