رياضة | وكيل أعمال صانع ألعاب إنتر ميلان يثير الجدل داخل برشلونة



كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن إثارة وكيل أعمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، للكثير من الجدل داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن جيسيبي ريسو، وكيل أعمال ستيفانو سينسي، سافر إلى برشلونة الإسباني مساء أمس، وذلك لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بإنتقال موكله إلى صفوف البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.