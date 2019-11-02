رياضة | نجم تشيلسي بديل بوجبا في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي بديل بوجبا في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه بعد تعقد صفقة بول بوجبا بسبب مطالب مانشستر يونايتد مازال يواصل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بحثه عن نجم خط وسط جديد لتعزبز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن زيدان وضع بول بوجبا كهدف أساسي له في الصيف الماضي ولكن مانشستر يونايتد أصر على الحصول على مبلغ 188 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته.



وكشفت التقارير الصحفية عن اقتراح فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد على زيدان بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي.



وأكدت التقارير أن كانتي حذر ناديه تشيلسي قبل بداية الموسم الحالي وهدده بالرحيل في حالة عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأشارت التقارير إلى أن زيدان يسعى لاستغلال وإغراء كانتي بالانضمام إلى ريال مدريد باعتباره أقل تكلفة من بول بوجبا كما أن سعره لن يزيد عن 120 مليون يورو.



وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يسفر انضمام كانتي إلى الملكي عن رحيل أحد نجوم خط الوسط في الفريق وعلى الأرجح سيكون واحد من اللاعبين لوكا مودريتش أو توني كروس.

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وذكرت تقارير صحفية بريطانية منتصف الشهر الماضي أن ريال مدريد يسعى لتعويض فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.



وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريال مدريد يعتبر كانتي حلما يخطط لتحقيقه وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط الملعب.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي البالغ من العمر 28 عامًا بعقد مع تشيلسي حتى عام 2023 مما سيرفع قيمة الصفقة.



وكشفت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي حدد قيمة كانتي وأكد أنها لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقوم بإغراء إدارة تشيلسي بعرض خدمات النجم الكولومبي خيميس رودريجيز الذي كان يعتبر هدفًا للفريق اللندني في وقتٍ سابق.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إدارة الملكي تعتبر أن القيمة السوقية لرودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.