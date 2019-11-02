رياضة | مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع صفقة هجومية كبري خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم صفوفه وتحديدا الخط الهجومي خاصة بعد المردود المتوسط للاعبيه، من أجل العودة من جديد للمستوي المعهود للشياطين الحمر والمنافسة علي الألقاب.

مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم إنتر ميلان وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن رصد مانشستر يونايتد الإنجليزي 100 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والذي لفت الانظار خلال الفترة الماضية مع النيراتزورى تحت قيادة المدرب الإيطالي انطونيو كونتى ببطولتى الدوري وبطولة دوري أبطال أوروبا وتسجيله للأهداف وحجز مكان اساسي بجانب روميلو لوكاكو في تشكيلة الانتر.

صعوبات تواجه مانشستر يونايتد في التعاقد مع مارتيتيز أشار موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لن يكون سهل خاصة أن اللاعب أحد العناصر الأساسية للمدرب أنطونيو كونتى مع انتر ميلان وأيضا رفض المدرب رحيل اى من لاعبيه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، للمنافسة علي لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا. Advertisements

مفاجئة في عقد لاوتارو مارتينيز وبرشلونة يترقب وكشف الموقع الإيطالي أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده مع انتر ميلان تباغ قيمته 111 مليون ولكنه لا يمكن تفعيله سوى في الصيف المقبل فقط.

وسيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي الراغب في التعاقد مع مارتينيز صعوبة كبيرة بسبب رغبة برشلونة الإسبانى والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق في التعاقد مع مارتيتيز ليكون خليفة للمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز.