رياضة | اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد يخطط للدخول في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة في التعاقد مع احد النجوم لتدعيم خط الهجوم بعد مستوى المرينجي تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة " Diario Gol " الإس Advertisements بانية , فإن هناك إجماع داخل إدارة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز على التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، لتدعيم خط الهجوم خلال المواسم القادمة، خاصة وأن اللاعب أحد نجوم كرة القدم العالميه وحصل مع منتخب فرنسا العام الماضي علي كأس العالم.

وأشارت الصحيفه أن إدارة ريال مدريد، تضع عدة أسماء للتعاقد مع أحدهم الصيف المقبل وهم: ساديو ماني ومحمد صلاح نجوم ليفربول الإنجليزي وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالى ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي .

ويقدم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان موسم مميز للغايه مع فريقه ببطولة الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ويعد أحد أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الأعوام الماضية، مما جعل ذلك يربط اسمه مع أكبر الأندية العالمية التي تسعي بالتعاقد معه ويعد أبرزها ريال مدريد.