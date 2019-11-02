شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يعدل عقد محمد عبد الغنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، على تعديل القيمة المالية فى عقد محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض، بعد تم الاتفاق على زيادة قيمة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق.

ويحصل عبد الغنى على أقل من مليون جنيه كراتب سنوى منذ ضمه إلى صفوف الزمالك من إف سى مصر وقرر مسئولو النادى الأبيض، رفع القيمة المالية فى عقد اللاعب، إلى 4 ملايين جنيه فى الموسم الواحد مع الزيادة السنوية بعد ذلك، على أن يعقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى جلسة مع اللاعب خلال الفترة الجارية لتوقيع العقود الجديدة بعدما أصبح "عبد الغني" من الركائز الأساسية بالفريق لذا جاءت رؤية الأبيض بأهمية تعديل عقده.