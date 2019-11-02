شكرا لقرائتكم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز يطالب لاعيبه بحسم التأهل للمرة الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المدير التنفيذي لنادي بيراميدز للاعبيه إنه فخور بكون بيراميدز أول فريق مصري يحقق الفوز في أول 3 مباريات خارج أرضه في مشاركاته بالبطولات الأفريقية، كما أنه واثق في قدرة فريقه على حصد اللقب القاري.
وأوضح أن بيراميدز لم يتأهل بعد لدور المجموعات وأمامه مواجهة صعبة وقوية على ملعبه الدفاع الجوي لتأكيد التأهل.
وأشار إلى قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بضم 6 لاعبين للمعسكر الحالي، يؤكد قدرات الفريق المتميزة وكونه يسير على الطريق الصحيح وإمكانية حصد اللقب القاري.
واستدعى حسام البدري المدير الفني للفراعنة 6 لاعبين من نادي بيراميدز لصفوف المنتخب وهم "عبد الله السعيد، رجب بكار، محمد حمدي، محمد فاروق، إسلام عيسى وعمر جابر"، استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
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