شكرا لقرائتكم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز يطالب لاعيبه بحسم التأهل للمرة الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ، خلال اجتماعه مع لاعبى الفريق ضرورة الفوز والتأهل لبلوغ دور المجموعات بالبطولة القارية التي يخوضها لأول مرة وذلك عندما يلاقى ناديه نظيره يانج أفريكانز بطل تنزانيا فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية،علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف .

وقال المدير التنفيذي لنادي بيراميدز للاعبيه إنه فخور بكون بيراميدز أول فريق مصري يحقق الفوز في أول 3 مباريات خارج أرضه في مشاركاته بالبطولات الأفريقية، كما أنه واثق في قدرة فريقه على حصد اللقب القاري.

وأوضح أن بيراميدز لم يتأهل بعد لدور المجموعات وأمامه مواجهة صعبة وقوية على ملعبه الدفاع الجوي لتأكيد التأهل.

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وأشار إلى قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بضم 6 لاعبين للمعسكر الحالي، يؤكد قدرات الفريق المتميزة وكونه يسير على الطريق الصحيح وإمكانية حصد اللقب القاري.

واستدعى حسام البدري المدير الفني للفراعنة 6 لاعبين من نادي بيراميدز لصفوف المنتخب وهم "عبد الله السعيد، رجب بكار، محمد حمدي، محمد فاروق، إسلام عيسى وعمر جابر"، استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأطاد بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه .