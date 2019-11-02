شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي طاقم التحكيم الدولي البوركينابي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدا الأحد على ستاد برج العرب ، حيث كان في استقباله الأستاذ محمد السقا أحد مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذي اصطحب الطاقم التحكيمي على الفور إلى مدينة برج العرب.

ويتكون الطاقم التحكيمي من بوريما سانوجو حكماً للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعا.

واستهل فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزا على كوت دى أور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

المصرى حطم رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة.