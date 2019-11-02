شكرا لقرائتكم فايلر يرفض فكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال الإنتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وأعلن أن التعاقدات الجديدة ستكون في أضيق الحدود ، وشدد على أن الفريق لا يحتاج إلا إلى صفقتين على أقصى تقدير وهو ما سيُخطر به إدارة النادي في غضون الأيام القليلة المقبلة وبعد إنتهاء معسكر الفريق المقام حالياً في الإمارات.

ويرى المدرب السويسري أن الاهلي يضم حالياً لاعبين بمستوى عال من الكفاءة والخبرات في شتى المراكز ولا يحتاج إلا للتدعيم في صفقتين أحدهما مهاجم يُجيد اللعب على الأطراف والصفقة الثانية سيتم الكشف عنها في غضون الأيام المقبلة.

وتتوافق رؤية فايلر الفنية بعدم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين في الميركاتو الشتوى القادم مع لائحة إتحاد الكرة والتي لا تمنح الأهلي الحق سوى بإستبدال 2 لاعبين فقط هذا الموسم بعد قيد الفريق الأحمر ل3 لاعبين واستبدالهم لـ3 لاعبين قبل انطلاق الموسم.