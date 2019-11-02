شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يواصل تحركاته لإنهاء المستحقات المالية للاعبى القلعة البيضاء السابقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تحركاته، لإنهاء المستحقات المالية القديمة للاعبى القلعة البيضاء السابقين، تجنبا لتعرض النادى لعقوبات من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بعدما نجح المجلس فى حسم أزمات عدد من اللاعبين السابقين فى الأيام الأخيرة حيث قام مسئولى الأبيض بسداد مستحقات الثنائى الغانى كريم الحسن والبوركينى عبد الله سيسيه بعد التأخر عن السداد.

ولم تتوقف تحركات مسئولى الزمالك عند الصعيد الدولى فقط، حيث قام النادى الأبيض فى نفس التوقيت بسداد مستحقات الثنائى أحمد حسن مكى ومحمد سعيد قطة لإنهاء هذا الملف نهائيا، فى هذا الإطار، لم يتبقى أمام مسئولى الزمالك سوى ملف واحد فقط فيما يخص مستحقات اللاعبين القدامى وهو محمود فتح الله مدافع الفريق الأسبق، حيث يحق للاعب تقاضى 4 ملايين و 500 ألف جنيه، عبارة عن مستحقات متأخرة منذ لعبه فى صفوف القلعة البيضاء، وتم مطالبة اللاعب بالتنازل عن 2 مليون جنيه لتوقيع عقد التصالح معه خلال الفترة الجارية.