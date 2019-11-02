شكرا لقرائتكم اجتماع خاص بين فايلر والخطيب عقب معسكر الاهلي بالامارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادي عقب إنتهاء معسكر الأمارات وعقب تعافي الخطيب من أزمته الصحية الأخيرة التى جعلته يمكث في منزله منذ فترة لذا ينتظر رئيس النادي العودة للنادي وكذلك عودة فايلر من معسكر الفريق بالأمارات. ويرغب الخطيب وفايلر في مناقشة عدة أمور كروية خاصة بالنادي وأهمها ملف صفقات الشتاء واللاعبين المُرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل. وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات عصر أول أمس الخميس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المحلية والإفريقية المقبل، ويخوض الأهلي تدريباته مساءاً في الوقت الذي يخوض الفريق مراناً وحيداً صباحاً يوم الأربعاء المقبل.

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