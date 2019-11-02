صلاح في مواجهة تريزيجيه.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وأستون فيلا.. التشكيل المتوقع والقناة الناقلة

الموجز

يستضيف أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه كل من أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، جاهزية نجم منتخب مصر محمد صلاح للمشاركة في مباراة فريقه أمام أستون فيلا.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية نقلتها عدد من الوسائل الإعلامية، إن "محمد صلاح بخير وأعتقد أنه جاهز لخوض مباراة أستون فيلا".

وأضاف المدير الفني لليفربول: "صلاح أدى تدريبات فردية من أجل التخلص من الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء توتنهام، وقام بالتدرب معنا يوم الجمعة".

يشار إلى أن صلاح غاب عن مواجهة أرسنال الأخيرة، يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

تكهنات حول مشاركة صلاح

وتأتي تصريحات كلوب في الوقت الذي أثارت فيه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التكهنات حول مشاركة صلاح في مباراة فريقه أما أستون فيلا.

وقالت الصحيفة إن موقف الفرعون المصري من المشاركة في مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح لم يشارك في التدريبات الجماعية لليفربول رفقة زملاؤه طول الأسبوع، واكتفى بالتدريبات الفردية.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب "البريميرليج" هذا الموسم برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.

التشكيل المتوقع

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام أستون فيلا:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، لوفرين، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لأستون فيلا أمام ليفربول:

حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: إنجيلس، مينجز، تارجيت، جيلبير.

خط الوسط: ناكامبا، ماكجين، دوجلاس لويز، تريزيجيه.

خط الهجوم: جريليش، ويسلي.

موعد المباراة

وستقام مباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة بى أن سبورت 2 HD.