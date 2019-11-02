بعد إنهاءه الخلافات مع الأهلي.. أحمد عفيفي ينقلب على تركي آل الشيخ والأخير يرد: «واحد رجع لبيته وأهله زعلان ليه؟.. أنا مش جمعية خيرية.. وهزور الخطيب قريباً»

الموجز - شريف الجنيدي

شن الإعلامي أحمد عفيفي هجوماً حاداً على رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي، تركي آل الشيخ.

وانتقد أحمد عفيفي، في فيديو لايف بثه عبر صفحته الشخصية على موقه التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إعلان تركي آل الشيخ عن عودته لدعم النادي الأهلي.

وقال عفيفي، الذي عينه تركي آل الشيخ متحدثاً رسمياً باسم نادي "بيراميدز" الذي كان مملوكا لـ"آل الشيخ": "أنت الآن تريد مصالحة جمهور الأهلي ، فماذا عن الناس الذين وقفوا بجوارك في أزماتك التي صنعتها أنت مع إدارة الأهلي"، في إشارة إلى نادي الزمالك.

وأضاف عفيفي: "أنت وعدت الآخرين (الزمالك) ببناء ستاد للفريق، والآن تراجعت عن الأمر وقررت أن تبنيه للأهلي"، متسائلاً: "كيف سيراك الزملكاوية بعد هذا الموقف؟".

كما تساءل عفيفي عن سر مقولة آل الشيخ "اللي يلعب معانا يستحمل أو يتعور"، ومن يقصد بهذه الجملة، وهل المقصود بها هم من فتحوا له أبواب ناديهم واستقبلوه استقبال الأبطال؟.

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من جانبه، كتب تركي آل الشيخ منشوراً على صفحته على "فيس بوك" للرد على هجوم عفيفي.

وقال آل الشيخ: "في البداية أحب اشكرك على صراحتك بس عاوز منك تستحمل صراحتي ، وأنا أخوك وانتى عارف يا أحمد معزتك عندي ( ومادام نزلت الموضوع في صفحتك على الملاء حرد زيك على الملاء)".

وأضاف قائلاً: اولاً هل حد قال ليك من البداية أو ميعرفش اني بشجع في مصر الاهلي؟! ، ثانياً – هل انا لما زرت غير الأهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصية نكرة ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الاسلامي ؟! ثالث حاجة – هل قدمت شيء أو لم اقدم ؟! رابع حاجة – انى مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض علي أقدم غو لا أقدم … خامس حاجة – أنا قررت وبوضوح اني لن ادعم بعد اليوم الا الفريق الي بشجعه … سادس حاجه وملهاش علاقة في الموضوع … حزور الخطيب قريباً اطمن عليه لو حابب تزعل زيادة .وستفضل أخ وعزيز ياكابتن … والي يلعب … كمل براحتك".

وأضاف تركي آل الشيخ في منشور آخر: "مره اخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب اتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي لكن انتى مصر على الصراحه بخذ صراحه ... اولاً - بنسبة ل موضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة ان شاء الله ... ثانياً - علاقتي بالنادي الي احبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع ل تقديري ... ثالثاً - مهو اكيد حب الجمهور في الاستقبال ل اسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة ابوطيب ... واهم سبب اني اهلاوي

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنهاءه الخلافات مع الأهلي.. أحمد عفيفي ينقلب على تركي آل الشيخ والأخير يرد: «واحد رجع لبيته وأهله زعلان ليه؟.. أنا مش جمعية خيرية.. وهزور الخطيب قريباً» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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