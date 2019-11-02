شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادي عقب انتهاء معسكر الإمارات وعقب تعافي الخطيب من أزمته الصحية الأخيرة، التى جعلته يمكث في منزله منذ فترة، لذا ينتظر رئيس النادي العودة للنادي وكذلك عودة فايلر من معسكر الفريق بالإمارات.

ويرغب الخطيب وفايلر في مناقشة عدة أمور كروية خاصة بالنادي، وأهمها ملف صفقات الشتاء واللاعبين المُرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات عصر أول الخميس الماضى لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المحلية والأفريقية المقبلة، ويخوض الأهلي تدريباته مساء في الوقت الذي يخوض الفريق مراناً وحيداً صباحاً يوم الأربعاء المقبل.