شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يرفض الوديات خوفا من الإصابات قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على خوض وديات خلال الفترة المقبلة مع المنتخبات التي تتواجد حاليا في مصر، مثل منتخب نيجيريا، والتي وصلت فجر الجمعة للإسماعيلية، وزامبيا التي ستصل غدا الأحد بعد أن وصله عروض بذلك ولكنه فضل الاكتفاء بتكثيف التدريبات اليومية، خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات أو الإجهاد قبل انطلاق البطولة الجمعه المقبلة باستاد القاهرة.

وكان شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي قد ضم 21 لاعباً وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع : أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ,بينما استبعد مصطفى شوبير و ناصر منسى و أحمد حمدى و محمد صادق وأحمد أيمن.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى، التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.