تركي آل الشيخ: سأزور الخطيب قريبا.. ولست جمعية خيرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود علي:
قال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، إنه سيزور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ليطمئن عليه قريبا.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ردا على الإعلامي أحمد عفيفي، المتحدث السابق لنادي بيراميدز، أنه "لن يدعم إلا الفريق الذي يشجعه"، موضحا أنه يشجع في مصر النادي الأهلي.
وأضاف أنه "حينما زار ناد في مصر غير الأهلي كان بصفته وزيرا سعوديا ورئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم".
وعن دعمه لأندية أخرى في مصر غير الأهلي، رد آل الشيخ على عفيفي وقال "أني مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض علي أقدم أو لا أقدم"
كان عفيفي قد نشر فيديو عبر صفحته الرسمية ينتقد ما وصفه بإعلان "آل الشيخ" عودته لدعم النادي الأهلي.
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