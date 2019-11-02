رياضة | يونايتد مهدد بفقد مهاجمه ضد بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونايتد مهدد بفقد مهاجمه ضد بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى احتمالية غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن مواجهة بورنموث، بالجولة الحادية عشر من البريميرليج.



ويحل مانشستر يونايتد ضيفا اليوم على بورنموث، بالمباراة التي يستضيفها ملعب "فيتنس فرست" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الإنجليزي.

وأفادت التقارير الصحفية، إلى أن راشفورد مهاجم الشياطين الحمر، قد يغيب عن المواجهة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال احتفاله بهدفه ضد تشيلسي، بكأس الرابطة.

وكان يونايتد، نجح في تخطي تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، بدور الستة عشر لكأس الرابطة، وتأهل لدور الثمانية للبطولة.

ترتيب الفريقين بالدوري ويحتل يونايتد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي يحتله بورنموث ولكن الشياطين الحمر يتفوق بفارق الأهداف. Advertisements