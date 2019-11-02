رياضة | التشكيل المتوقع لفريق أتليتكو مدريد أمام إشبيليه بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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يستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان لقاء قوى بالدورى الإسبانى عندما يحل فريق أتليتكو مدريد ضيف ثقيل علي نظيره إشبيليه، ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإسباني، في لقاء يسعي فيه الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم خطوة نحو المربع الذهبي لليجا، في لقاء سيقوده الحكم روبن جوميز.



موعد مباراة أتليتكو مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني يحل أتليتكو مدريد ضيف ثقيل علي نظيره إشبيليه، ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعه ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني يقام لقاء أتليتكو مدريد مع نظيره إشبيليه، ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعه ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.

التشكيل المتوقع لفريق أتليتكو مدريد أمام إشبيليه بالدوري الإسباني Advertisements حراسة المرمى :أوبلاك خط الدفاع : أرياس - فيليبي - هيرموسو - لودي خط الوسط : لورينتي - هيريرا - ساؤول - ليمار خط الهجوم : دييجو كوستا، موراتا