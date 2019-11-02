رياضة | كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام تورينو بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام تورينو بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الأولمبيكو بتورينو، لقاء قوي عندما يحل يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، ضيف ثقيل علي نظيره تورينو علي ملعبه ووسط جماهيره ضمن مباريات الجولة ال 11 من الكالتشيو، في لقاء يسعي فيه اليوفي للإستمرار في صدارة الدوري والإبتعاد عن منافسه إنتر ميلان.



موعد مباراة يوفنتوس وتورينو بالدوري الإيطالي يستضيف ملعب الأولمبيكو مباراة يوفنتوس وتورينو في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو بالدوري الإيطالي تقام مباراة يوفنتوس وتورينو في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس أمام تورينو بالدوري الإيطالي Advertisements حراسة المرمى : تشيزني خط الدفاع :كوادرادو، بونوتشي، دى ليخت، ساندرو خط الوسط : خضيرة، بينتاكور، ماتويدي خط الهجوم :بيرنارديسكى، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.