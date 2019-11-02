رياضة | مارتيتيز ولوكاكو يقودان التشكيل المتوقع للنيراتزوري إنتر ميلان أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

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يستضيف فريق بولونيا نظيره إنتر ميلان فى لقاء قةي اليوم السبت بالكالتشيو، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالى، ويسعي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر للفوز من أجل المنافسة مع يوفنتوس علي صدارة المسابقة، بينما يسعي فريق بولونيا صاحب الأرض والجمهور علي تحقيق نتيجة إيجابيه لتحسين مركزه بجدول الترتيب.



موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا بالدوري الإيطالي يقام لقاء إنتر ميلان وبولونيا ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، في تمام السابعه بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية والتاسعه بتوقيت الإمارات والسادسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبولونيا بالدوري الإيطالي تذاع مباراة إنتر ميلان وبولونيا ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، في تمام السابعه بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية والتاسعه بتوقيت الإمارات والسادسة بتوقيت جرينتش، وستكون منقولة علي قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميلان أمام بولونيا بالدوري الإيطالي Advertisements حراسة المرمى : هاندانوفيتش خط الدفاع : جودين، فريج، سكرينيار خط الوسط : كاندريفا، جاليارديني، بروزوفيتش، باريلا، أسامواه خط الهجوم : روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز