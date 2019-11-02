شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفض ضم السورى مؤيد العجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن ناديه رفض ضم السورى مؤيد العجان الظهير الأيسر للوحدة السورى للمرة الثانية على التوالى بسبب المغالاة المالية للنادى واللاعب ، ويولى الدراويش إهتماماً خاصاً بالتعاقد مع ظهير أيسر مميز فى الميركاتو الشتوى المقبل لاسيما أن التعاقدات التي أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لم تشمل أي ظهير أيسر، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد، ظهير أيسر، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق بصفة مؤقتة.

وكشف نفس المصدر لـ "الخليج 365" تفاصيل فشل الصفقة للمرة الثانية مؤكداً أن الاسماعيلى تلقى عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين يعرض فيه إنضمام مؤيد العجان للدراويش إلا أن النادى رفض إتمام الصفقة بسبب المقابل المادى الضخم المطلوب .

كان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات مكثفة مع نظيره الوحدة السورى للتعاقد مع مؤيد العجان فى الصيف الماضى لتدعيم الجبهة اليسرى التى تعانى بعد رحيل طارق طه لـ بيراميدز وسبق ولعب مؤيد العجان فى صفوف الزمالك ، وعرض الإسماعيلى دفع 100 ألف دولار لاستعارة العجان مع دفع 100 ألف دولار أخرى للاعب فيما رفض الوحدة السورى هذا المبلغ وطلب الحصول على 150 الف دولار نظير الإعارة.