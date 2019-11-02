شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل التدريبات بمعسكر 6 اكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك بقيادة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، الاستعدادات فى معسكر السادس من أكتوبر وقام المدرب الصربى بضم الثنائى يوسف مرعى ويوسف محمود لاعبى وسط فرق الناشئين بالنادى الأبيض، إلى معسكر الفريق المقام حاليا، وذلك لحل أزمة هذا الخط خاصة إن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق يغيب عن الأبيض فى هذا المعسكر لحصوله على راحة إضافية بجانب استمرار تأهيل محمد حسن بخلاف إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبي، بعدما انطلق المعسكر أول أمس الخميس ويستمر حتى الاثنين المقبل، حيث سينتهى ذلك المعسكر بمران صباحى بملعب التدريب المخصص بالمعسكر ثم يتوجه الفريق لخوض مباراة ودية فى نفس اليوم على ملعب النادى الأبيض مع جولدي، بعدما فضل جهاز الزمالك الدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة، خلال فترة التوقف الحالية لاستضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بجانب خوض المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، يومى 14 و18 من الشهر نفسه.

وفى هذا الصدد، كلّف الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، مساعده دوشان بمعاونة عصام مرعى فى متابعة مباريات الناشئين النادي، وذلك للاختيار الأفضل من بينهم للانضمام إلى الفريق الأول خلال فترة التوقف حيث تم ضم الثنائى يوسف مرعى ويوسف محمود بجانب يحيى مفتاح لمعسكر مدينة السادس من أكتوبر، وذلك ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض خلال فترة التوقف استعدادا لمواجهة إنبى التى ستقام فى بطولة الدورى الممتاز عقب نهاية فترة التوقف مباشرة بجانب لقاء مازيمبى الكونغولى الذى سيقام يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا حيث يقع الأبيض فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى بعد تأهل الأبيض إلى هذا الدور بعد تخطى عقبة جينيراسيون فوت السنغالي.