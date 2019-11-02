ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من خطورة الاستهانة ببطل تنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبى فريقه من خطورة الاستهانة بقدرات فريق يانج أفريكانز بطل تنزانيا فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز الذى واجه ظروف صعبة قبل المباراة بتعرض نجله لحادث مروع فى لندن واضراره للسفر للاطمنئان عليه، لحسم التأهل مبكراً أمام بطل تنزانيا خوفاً من الدخول فى حسبة برما لو سجل الفريق التنزانى مبكراً ودخل أجواء المباراة، ويتسلح المدرب الفرنسى بصدارة الدوري الممتاز التى حققها قبل توقف الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين.

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.