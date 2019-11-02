شاهد | الدوري مع وليد حلقة الجمعة 1 نوفمبر 2019

أرجع الإعلامي السعودي “وليد الفراج” سبب تراكم الديون على بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى سوء تصرف رؤوسائهم عند اختيار الأجهزة الفنية.

وقال وليد الفراج إن الرؤوساء هم سبب المشاكل المادية التي تُحاصر الأندية المحلية، فعندما ينجح مدرب ما يبدأ الحديث عن قيمة وخبرة رئيس النادي ومدى احترافيته عند الاختيار، وعندما يفشل المدرب يعلق رئيس النادي هذا الفشل على شماعة اللجنة الفنية التي اختارت، ويقوم بإقالة المدرب على الفور.

وأضاف وليد الفراج في بداية الحلقة “كل مدرب يتعرض للإقالة يحصل على قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد وتعويضات، لأنه قبل التوقيع يُجبر إدارة النادي على تلك البنود”.

كما تطرق برنامج الدوري مع وليد في هذه الحلقة إلى المشكلة الدفاعية التي يُعاني منها الهلال هذه الأيام، حيث ولجت شباكه 9 أهداف في أسبوع واحد، بواقع رباعية أمام السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وثنائية أمام النصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وثلاثية أمام الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

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وقال الفراج متهكمًا “9 أهداف تلقاها دفاع الهلال قبل لقاء أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا..يا مساء التفاؤل”.

شاهد حلقة الدوري مع وليد ليوم الجمعة 1 نوفمبر