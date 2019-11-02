رياضة | تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،ومالك نادي ألميريا الإسباني ، إنه سيزور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ليطمئن عليه قريبا.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ردا على الإعلامي أحمد عفيفي، المتحدث السابق لنادي بيراميدز، أنه "لن يدعم إلا الفريق الذي يشجعه"، موضحا أنه يشجع في مصر النادي الأهلي.

وأضاف أنه "حينما زار ناد في مصر غير الأهلي كان بصفته وزيرا سعوديا ورئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم".

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وعن دعمه لأندية أخرى في مصر غير الأهلي، رد آل الشيخ على عفيفي وقال "أني مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض علي أقدم أو لا أقدم"

وأضاف: سأزور الكابتن الخطيب قريباً لأطمئن عليه لو حابب تزعل زيادة