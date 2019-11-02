«قاتل» يغتال الوحدة

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)عاد فريق الفيصلي لطريق الانتصارات بعد فوزه على ضيفه ضمك بهدفين دون مقابل، فيما قلب الرائد تأخره أمام ضيفه الوحدة لفوز مثير في الدقائق القاتلة وبنتيجة 3/2، وذلك في اللقاءين اللذين أقيما مساء أمس (الجمعة) ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، قلب فريق الرائد تأخره أمام ضيفه الوحدة إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين، سجل أهداف الرائد كل من: جلال داوودي (هدفين 42، 90+2)، ورائد الغامدي (د: 90+5)، فيما سجل هدفي الوحدة كل من: أنسيامو موريس (د: 75)،غودين (من ركلة جزاء د: 80).
وبذلك قفز الرائد للمركز التاسع برصيد 11 نقطة، فيما تجمد الوحدة على رصيده السابق 15 نقطة محتلاً بها المركز الخامس.
وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، استعاد فريق الفيصلي نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه ضمك بهدفين دون مقابل، جاءت عن طريق كل من: لويس غوستافو (د: 15)، وخالد الغامدي (د: 57).
ليقفز الفيصلي للمركز الثالث برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف الأهلي، فيما بقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط وفي المركز السادس عشر.
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