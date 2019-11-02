أوراوا يعيش تحت ضغط

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يبدو أن فريق أوراوا الياباني يعيش توتراً كبيراً قبل ملاقاة فريق الهلال يوم السبت القادم في ذهاب نهائي كأس آسيا على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض، حيث خسر مباراته التي أقيمت مساء أمس في الدوري الياباني أمام فريق كاشيما، بالإضافة إلى أن مدرب فريق أوراوا تسويوشي أوتسوكي تم طرده بعد قيامه بالاعتداء على أحد لاعبي فريق كاشيما من دون سبب، مما يؤكد بأن الفريق يعيش تحت الضغط والتوتر بين الدوري وآسيا، ما يجب على فريق الهلال استغلال مثل هذه الظروف، يذكر أن فريق أوراوا يصارع على الهبوط حيث تُبقى له (3) مباريات فقط أمام كاواساكي صاحب المركز الـ6، وأمام طوكيو صاحب المركز الـ2، و‏أمام غامبا أوساكا صاحب المركز الـ10، وهي 3 مباريات صعبة جداً مع أن منافسيه على الهبوط تبقت لهم (5) مباريات.

يبدو أن فريق أوراوا الياباني يعيش توتراً كبيراً قبل ملاقاة فريق الهلال يوم السبت القادم في ذهاب نهائي كأس آسيا على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض، حيث خسر مباراته التي أقيمت مساء أمس في الدوري الياباني أمام فريق كاشيما، بالإضافة إلى أن مدرب فريق أوراوا تسويوشي أوتسوكي تم طرده بعد قيامه بالاعتداء على أحد لاعبي فريق كاشيما من دون سبب، مما يؤكد بأن الفريق يعيش تحت الضغط والتوتر بين الدوري وآسيا، ما يجب على فريق الهلال استغلال مثل هذه الظروف، يذكر أن فريق أوراوا يصارع على الهبوط حيث تُبقى له (3) مباريات فقط أمام كاواساكي صاحب المركز الـ6، وأمام طوكيو صاحب المركز الـ2، و‏أمام غامبا أوساكا صاحب المركز الـ10، وهي 3 مباريات صعبة جداً مع أن منافسيه على الهبوط تبقت لهم (5) مباريات.

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